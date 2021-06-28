【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】 日本星巴克25週年企劃第２彈太震撼！推出了47都道府縣的星冰樂「47JIMOTO フラペチーノ」，從６月３０日～８月３日期間限定販售。每種口味經過考察，參考當地分店夥伴、顧客的意見調配，充滿當地特色，47杯一字排開超壯觀！你最想喝哪個縣的口味呢？

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 1 北海道

北海道玉米奶香星冰樂

可以吃到玉米和濃厚牛奶~

# 2 青森

青森蘋果草莓星冰樂

草莓、蘋果和牛奶組成的清甜滋味

# 3 岩手

岩手抹茶芝麻星冰樂

抹茶與濃厚芝麻超搭！

# 4 宮城

宮城毛豆泥抹茶星冰樂

抹茶和毛豆泥的有趣搭配

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 5 秋田

秋田鹽味焦糖星冰樂

甜味和鹹味的完美平衡

# 6 山形

山形法蘭西梨星冰樂

唇齒間充滿法蘭西梨的甜味

# 7 福島

福島多彩水果星冰樂

享受熱帶水果和桃子果肉

# 8 茨城

茨城哈密瓜奶香星冰樂

享受哈密瓜搭配濃郁牛奶

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 9 櫪木

櫪木 酥脆巧克力星冰樂

酥酥脆脆 嚼得好有勁

# 10 群馬

群馬優格芒果星冰樂

清爽優格搭配鮮甜芒果的熱帶風味

# 11 埼玉

彩色球球草莓柑橘星冰樂

草莓和柑橘的多彩組合

# 12 千葉

千葉團子咖啡奶香星冰樂

同時享受團子甜味和咖啡香氣

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 13 東京

東京原創咖啡凍焦糖星冰樂

焦糖和咖啡的黃金組合

# 14 神奈川

神奈川夏日蔚藍奶香星冰樂

柑橘的清新和香醇牛奶搭配

# 15 新潟

新潟柿種巧克​​力星冰樂

享受巧克力搭配酥脆柿種

# 16 富山

富山宛如西瓜星冰樂

西瓜汁和百香果茶的多彩滋味

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 17 石川

石川最棒焙茶星冰樂

甘醇焙茶和濃郁茶香

# 18 福井

福井爆米香蹦抹茶星冰樂

抹茶搭酥脆爆米香顆粒

# 19 山梨

山梨!!葡萄白巧克力奶香星冰樂

可以充分享受鮮甜多汁的葡萄

# 20 長野

長野醇香蘋果奶油焦糖星冰樂

宛如焦糖蘋果甜點的滋味

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 21 岐阜

岐阜抹茶咖啡凍星冰樂

咖啡凍結合抹茶和巧克力

# 22 靜岡

靜岡柑橘滿滿星冰樂

結合柳橙等多種柑橘的清爽滋味

# 23 愛知

愛知紅豆咖啡星冰樂

紅豆、濃厚鮮奶油 加上一點咖啡

# 24 三重

三重伊勢茶&柑橘星冰樂

伊勢茶、柑橘、濃厚鮮奶油的三重享受

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 25 滋賀

滋賀琵琶湖藍柑橘奶香星冰樂

白巧克力牛奶風的濃郁奶香

# 26 京都

京都 抹茶黃豆粉星冰樂

抹茶和黃豆粉相得益彰

# 27 大阪

大阪超水果奶香星冰樂

就像混合很多水果的果汁

# 28 兵庫

兵庫大人的巧克力奶香星冰樂

極致品味巧克力魅力

▲圖：日本星巴克官網／翻攝

# 29 奈良

奈良獨有焙茶白巧克力星冰樂

享受焙茶香氣和奶香味

# 30 和歌山

和歌山甜橘柑橘星冰樂

甜橘的清爽搭配柑橘的口感

# 31 鳥取

鳥取超級焦糖奶香星冰樂

咖啡和焦糖的濃郁滋味

# 32 島根

島根抹茶咖啡結緣星冰樂

咖啡搭配抹茶的濃郁滋味

# 33 岡山

岡山水果陽光星冰樂

水蜜桃、柑橘等果肉交織

# 34 廣島

廣島瀨戶內檸檬&柑橘星冰樂

檸檬的清新和百香果茶的華麗口感

# 35 山口

山口 好多芝麻星冰樂

濃郁芝麻和抹茶交疊的濃郁風味

# 36 德島

德島多汁酸桔柑橘終於變成星冰樂

清爽酸桔與柑橘雙重享受

#37香川

香川和三盆抹茶星冰樂

柔和的傳統和三盆糖與牛奶加上抹茶

# 38 愛媛

愛媛超棒奇異果星冰樂

奇異果醬搭配香草的果感風味

# 39 高知

高知姜汁柑橘星冰樂

香草風味搭配姜汁和柑橘的酸甜口感

# 40 福岡

福岡八女茶星冰樂

清香八女茶的清爽口感

# 41 佐賀

佐賀脆脆巧克力星冰樂

享受巧克力搭配酥脆紅糖的口感

# 42 長崎

長崎蛋糕咖啡奶香星冰樂

咖啡口味的長崎蛋糕與牛奶的組合

# 43 熊本

熊本脆餅乾巧克力星冰樂

巧克力和酥脆餅乾蹦出新口感

# 44 大分

大分令人興奮的酸橙柑橘星冰樂

酸橙的清爽酸味搭配柑橘

# 45 宮崎

宮崎閃閃日向夏星冰樂

日向夏清爽的酸味搭配芒果的鮮甜

# 46 鹿兒島

鹿兒島茶一杯黑蜜奶香星冰樂

黑蜜的甜味搭配巧克力豆

# 47 沖繩

沖繩金楚糕香草焦糖星冰樂

享受鹹味金楚糕的滋味

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）