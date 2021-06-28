【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】 日本星巴克25週年企劃第２彈太震撼！推出了47都道府縣的星冰樂「47JIMOTO フラペチーノ」，從６月３０日～８月３日期間限定販售。每種口味經過考察，參考當地分店夥伴、顧客的意見調配，充滿當地特色，47杯一字排開超壯觀！你最想喝哪個縣的口味呢？
# 1 北海道
北海道玉米奶香星冰樂
可以吃到玉米和濃厚牛奶~
# 2 青森
青森蘋果草莓星冰樂
草莓、蘋果和牛奶組成的清甜滋味
# 3 岩手
岩手抹茶芝麻星冰樂
抹茶與濃厚芝麻超搭！
# 4 宮城
宮城毛豆泥抹茶星冰樂
抹茶和毛豆泥的有趣搭配
# 5 秋田
秋田鹽味焦糖星冰樂
甜味和鹹味的完美平衡
# 6 山形
山形法蘭西梨星冰樂
唇齒間充滿法蘭西梨的甜味
# 7 福島
福島多彩水果星冰樂
享受熱帶水果和桃子果肉
# 8 茨城
茨城哈密瓜奶香星冰樂
享受哈密瓜搭配濃郁牛奶
# 9 櫪木
櫪木 酥脆巧克力星冰樂
酥酥脆脆 嚼得好有勁
# 10 群馬
群馬優格芒果星冰樂
清爽優格搭配鮮甜芒果的熱帶風味
# 11 埼玉
彩色球球草莓柑橘星冰樂
草莓和柑橘的多彩組合
# 12 千葉
千葉團子咖啡奶香星冰樂
同時享受團子甜味和咖啡香氣
# 13 東京
東京原創咖啡凍焦糖星冰樂
焦糖和咖啡的黃金組合
# 14 神奈川
神奈川夏日蔚藍奶香星冰樂
柑橘的清新和香醇牛奶搭配
# 15 新潟
新潟柿種巧克力星冰樂
享受巧克力搭配酥脆柿種
# 16 富山
富山宛如西瓜星冰樂
西瓜汁和百香果茶的多彩滋味
# 17 石川
石川最棒焙茶星冰樂
甘醇焙茶和濃郁茶香
# 18 福井
福井爆米香蹦抹茶星冰樂
抹茶搭酥脆爆米香顆粒
# 19 山梨
山梨!!葡萄白巧克力奶香星冰樂
可以充分享受鮮甜多汁的葡萄
# 20 長野
長野醇香蘋果奶油焦糖星冰樂
宛如焦糖蘋果甜點的滋味
# 21 岐阜
岐阜抹茶咖啡凍星冰樂
咖啡凍結合抹茶和巧克力
# 22 靜岡
靜岡柑橘滿滿星冰樂
結合柳橙等多種柑橘的清爽滋味
# 23 愛知
愛知紅豆咖啡星冰樂
紅豆、濃厚鮮奶油 加上一點咖啡
# 24 三重
三重伊勢茶&柑橘星冰樂
伊勢茶、柑橘、濃厚鮮奶油的三重享受
# 25 滋賀
滋賀琵琶湖藍柑橘奶香星冰樂
白巧克力牛奶風的濃郁奶香
# 26 京都
京都 抹茶黃豆粉星冰樂
抹茶和黃豆粉相得益彰
# 27 大阪
大阪超水果奶香星冰樂
就像混合很多水果的果汁
# 28 兵庫
兵庫大人的巧克力奶香星冰樂
極致品味巧克力魅力
# 29 奈良
奈良獨有焙茶白巧克力星冰樂
享受焙茶香氣和奶香味
# 30 和歌山
和歌山甜橘柑橘星冰樂
甜橘的清爽搭配柑橘的口感
# 31 鳥取
鳥取超級焦糖奶香星冰樂
咖啡和焦糖的濃郁滋味
# 32 島根
島根抹茶咖啡結緣星冰樂
咖啡搭配抹茶的濃郁滋味
# 33 岡山
岡山水果陽光星冰樂
水蜜桃、柑橘等果肉交織
# 34 廣島
廣島瀨戶內檸檬&柑橘星冰樂
檸檬的清新和百香果茶的華麗口感
# 35 山口
山口 好多芝麻星冰樂
濃郁芝麻和抹茶交疊的濃郁風味
# 36 德島
德島多汁酸桔柑橘終於變成星冰樂
清爽酸桔與柑橘雙重享受
#37香川
香川和三盆抹茶星冰樂
柔和的傳統和三盆糖與牛奶加上抹茶
# 38 愛媛
愛媛超棒奇異果星冰樂
奇異果醬搭配香草的果感風味
# 39 高知
高知姜汁柑橘星冰樂
香草風味搭配姜汁和柑橘的酸甜口感
# 40 福岡
福岡八女茶星冰樂
清香八女茶的清爽口感
# 41 佐賀
佐賀脆脆巧克力星冰樂
享受巧克力搭配酥脆紅糖的口感
# 42 長崎
長崎蛋糕咖啡奶香星冰樂
咖啡口味的長崎蛋糕與牛奶的組合
# 43 熊本
熊本脆餅乾巧克力星冰樂
巧克力和酥脆餅乾蹦出新口感
# 44 大分
大分令人興奮的酸橙柑橘星冰樂
酸橙的清爽酸味搭配柑橘
# 45 宮崎
宮崎閃閃日向夏星冰樂
日向夏清爽的酸味搭配芒果的鮮甜
# 46 鹿兒島
鹿兒島茶一杯黑蜜奶香星冰樂
黑蜜的甜味搭配巧克力豆
# 47 沖繩
沖繩金楚糕香草焦糖星冰樂
享受鹹味金楚糕的滋味
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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