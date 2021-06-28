【愛傳媒葉毓蘭專欄】最近的不幸是可怕的印度變種病毒確已侵台，屏東枋山的群聚確定是令人聞之色變的Delta病毒，讓我們的疫情雪上加霜。

三級警戒延了又延，各行百業民不聊生，甚至新聞以聳動的標題播出了餐廳業者向蔡英文總統下跪，請求政府讓百姓能夠早日施打疫苗，不然他們要活不下去了。

新北市侯友宜市長其實在去年中就已經提出過入境普篩的概念，但是在當時的時空背景之下，執政黨以及指揮中心依舊對自己的邊境控管自滿，相較於當時全球的疫情爆發狀態，臺灣的疫情的確是一直處在掌握之中，但是所謂的「超前部署」，就應該要把所有最壞的可能性給納入考量，即便處於半鎖國狀態，仍然有許多國人仍然因為工作、學業、事業，必須在國際穿梭，出入國境，他們都是潛在的防疫破口。

無奈，在當時聲勢如日中天的陳時中部長耳裡，這些都是「逆時中」的逆耳之言，CDC的李秉穎委員更以每日要花費高達420萬沒有必要 為由「百分之兩百反對」了「入境普篩」的提議（去年8月7日的指揮中心記者會）。

但事到如今，我們因為疫情所造成的損失，豈只420萬的百倍、千倍、萬倍？

政府光是紓困的緊急預算就花了一兆七千億，各行各業所受到的衝擊更是難以估計，甚至何時才能回到正常生活，也是老百姓們卑微又不敢去談的夢想。

如同我6月26日分享的龜山頭家娘便當店一樣，臺灣還有許多的百姓是苦苦撐著，他們就算不受病毒影響而倒下，也可能會被經濟壓力給拖垮。

在疫苗全面入手、到貨之前，我們應該做好最為嚴格的國境控管，我非常支持侯市長從去年起就呼籲的入境全面普篩、集中檢疫，更應該要嚴格境管，阻絕病毒於境外，而不是現在時斷時續、處處破口的入境篩檢政策！

作者為立委、前警大教授

照片來源：疾管署截圖。

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