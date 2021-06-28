【愛傳媒葉元之專欄】監察委員擬兵分四路，調查3+11決策過程、疫苗整備及採購等問題，並將約詢陳時中，結果蘇貞昌竟然說「這種時候來苛責，相當不厚道、也非常不公平。」

行政院跟監察院屬兩個平等單位，但蘇貞昌以行政院長身分「下指導棋」，不知是對憲法無視，還是對憲法無知。國家大官如此跋扈，實乃人民之不幸。

眾所皆知，在憲法的設計中，為了制衡行政權，賦予監察委員監察權，包括對人之彈劾權及糾舉權外，也有對事之糾正權。

蘇貞昌是行政院長，防疫問題做不好，他也脫不了關係，卻公然挑戰憲法，對監察院指三道四，是否刻意想影響監委辦案？陳菊院長，您的監察權遭蘇院長的行政權踐踏，這口氣忍得下去？

政府防疫漏洞百出，3+11決策過程、疫苗整備及採購等問題，一直是國人最關心的話題。監察委員從民意出發，為百姓做事，蘇貞昌為何要擋？何來不厚道？看來蘇貞昌心中只關心官位，毫無人民可言。

當年莫拉克颱風侵襲引發的「88風災」，監察院在同年啟動調查，年底就提出糾正案，後續一年來監察院針對「88風災」組成15個專案調查小組，成立33個調查案，總計彈劾1人、提出11個糾正案。當年的行政院長，執政黨的立委們有提出任何聲音嗎？

最後提醒蔡英文總統，依照憲法規定，總統有權調解院際爭議。現在行政院長嗆監察委員，是總統該出面的時候了。

蔡總統，國內的事情，比國外元首寵物來得重要，多花點時間關心國內人民吧。

作者為新北市板橋區市議員

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