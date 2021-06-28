【愛傳媒黃珊珊專欄】從5月15日起，整整一個半月的抗疫，台北的疫情從每天百人以上降到20人左右，台北市已經列管4000多個確診病例，每一個數字都是一個人，甚至影響一個家庭，現在3000多人都已經痊癒或解除隔離，回到職場也正常生活。

新發生的個案，醫院一旦將PCR陽性的確診個案通報到中央法傳系統，居住地的地方政府就會收到確診個案名單，但是台北市在法傳系統也只看的到居住在台北市的確診個案名單，沒辦法事先知道其他縣市居民在台北市的疫調或工作足跡，台北區管收到各縣市資料後再將跨縣市後交給台北市，接下來就是由台北市衛生局進行疫調、匡列、隔離（轉到醫院或加強版防疫旅館），這是每天不斷重複著相同的工作。

各縣市每一個疫調單位都很辛苦，沒有人會不做疫調或疫調不實，每一張疫調單都是第一線疫調人員辛苦努力的結果，每一個縣市做的工作都是一樣的，對於他們，我只有深深感謝！

五月起，北農與環南市場發生零星個案，北農公司對於員工部分都加以列管，環南市場屬公有零售市場，按台北市的SOP將前後左右的鄰近的攤位先封攤三天清消，人員的部分就依照疫調結果匡列親密接觸者，所以基本上會匡列家人或職場工作的較密集接觸者。

直到六月中開始，兩大市場開始有較明顯的增加與群聚現象，外縣市個案開始比台北市還多，所以接到台北區管通報給台北市衛生局時，外縣市的疫調資料因為比較簡略，例如只寫：「工作：北農攤商」，但是北農有兩大市場（萬大路與濱江市場），有上千個蔬菜及水果攤，還有攤位號碼都缺，所以接獲通報還需要再一一查證比對，有些確診者，因為怕影響工作或鄰近攤商生計，大多說沒有跟別人接觸，甚至絕口不提自己在哪一攤工作，疫調資料都是「上班－回家」，也沒有出去買東西的紀錄。

收到這些通報的疫調單，我們必須再一次去問確診者，有些會說有些不說，就向當時的獅子會會長一樣，確診者隱匿足跡才是最大的問題。

所以，各地政府單位的衛生局人員，沒有做不實疫調的必要，確診者故意不說或隱匿說謊才是不實疫調的來源，所以，沒有地方政府不做疫調或疫調不實的問題，我想問大家，新北市政府的疫調人員對於新北市民在北農工作狀況所做的疫調，有甚麼必要隱匿或做不實疫調？

所以，請有心人士，不要再說地方政府疫調不實或隱匿，地方政府沒有任何必要隱匿，疫調都是確診個案當事人自述的事項，全國地方政府都很努力，但民眾不說實話，政府反而要花更多時間一一調查，誰不想做好疫調？誰會想讓疫情擴大？

上週我們在與中央開會時，市長提出來這個問題，陳時中部長也承認應該想辦法解決跨縣市疫調問題，並由台北區管防疫醫師與我及王必勝成立群組，每天互相提供疫調資訊，以利台北市第一時間進行匡列、清消及隔離作業。

週五中午台北區管也邀集六縣市討論通報工作地點地方政府的方式，增加一個「轉介」功能，疫調資料可轉給工作地點的地方政府，另外也請各縣市在做北農疫調時，多詢問：「第一果菜市場還是濱江市場？」、「蔬菜攤還是水果攤？」、「攤位號碼？」

因為精準的疫調才可以更快速地完成匡列與隔離！發現問題就解決問題，最沒必要的是口水與顏色，疫調人員辛苦了！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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