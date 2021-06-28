台灣疫情爆發，行政院推「紓困4.0」針對有需要的民眾核發補助，其中針對部分工時受雇勞工推出1萬元生活補貼措施，今起至8月31日開放受理，預估有41萬人受惠，即日起可上網登錄資料，或至實體ATM領取。

勞動部指出，申請者於今年4月30日前參加就業保險、投保薪資在2萬3100（含）元以下，同時未重複領取政府機關同性質紓困補助、補貼或津貼者，都具申請資格。此次發放方式採從簡、核發從速為原則，並避免因請領作業引發群聚，採2種方式方便勞工申領。

打工族紓困補助1萬元今開放申請。（圖／勞動部提供）

第一種為，專屬網站申領：「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」於今（28）日上午10時開放，申請者可直接登網、也可至勞動部官網前往。符合資格的勞工，上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。考量申請初期人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，7月1日後才開放查詢申請結果。

第二種為，實體ATM領取：7月1日起，符合資格的勞工可持個人任一家金融機構發行的金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取1萬元現金。

勞動部表示，申請者身邊若沒有提款卡、不便上網，但符合請領資格者，可打電話至勞動部紓困專線1955，以紙本方式申請。同時也提醒，舉凡符合資格的41萬名勞工，都能請領1萬元，可申請時間為2個月，至8月31日止。