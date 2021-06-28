台股自去年自今飆破17000點，許多人把手上存款，甚至貸款投入股市，想藉此翻身一夕致富，但畢竟這只是少數，多數不懂股市的人，到頭來都是賠到精光。就是一名女網友發文表示，自己月薪才3萬元，為了想在股市大賺一筆，把銀行信貸的80幾萬與政府紓困貸款，全部拿去買股票，結果全部賠光，總共負債100萬，不禁絕望感嘆：「現在每個月被還款壓得喘不過氣」。

這名女網友在Dcard中貼文以「負債100萬怎麼辦」為題，表示因為玩股票的關係，身上背了80幾萬銀行信貸，連之前領的紓困貸款也賠進去了，可是她一個月才賺3萬多，根本不夠付每個月的還款金額，無奈求助問網友：「很想知道負債100萬的人，如何還款？每個月都被壓的喘不過氣…」

網友看到貼文後建議「100萬不多，心態調整好，省吃簡用生活品質差一點還是過的去的」、「看能不能跟銀行做債務協商？這事還是要跟家裡人談一下會比較好」、「信貸要先處理，不行就找家人」、「跟銀行談談吧，股票小玩OK，別一次玩太大」、「找妳家人商量，不然就是走協商而已啊」、「省吃簡用、狂加班、做副業真的很快就好了」、「跟銀行談好清償計畫吧，他們處理你這種很有經驗了，就是往後的日子會苦一點而已」。

另有許多網友留言奉勸：「沒存款腳踏實地比較實在」、「不要用投機的心態玩股票」、「不能只看賺的人，賠到傾家蕩產的人妳沒看到」、「股市真的是90%輸錢的市場，害人不淺，不要再進去了」、「沒那個能力又想玩不就是這個下場嗎」、「千萬不能貸款，不管行情多麼樂觀」。