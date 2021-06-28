新竹東區房市超旺 自住買盤最愛關埔生活圈

新竹縣市人口近年呈正成長，人口統計已突破百萬，根據有巢氏房屋統計新竹縣市2020年4月至2021年3月中古屋熱門交易路段，發現新竹市東區最夯，前10大熱門交易路段之中就囊括5名，包括「光復路一段」、「慈雲路」、「明湖路」、「光復路二段」、「關新路」等，房市交易相當熱，每坪房價從1字頭起跳至3字頭皆有，產品選擇多元，吸引科技新貴自住客搶進置產，1年來房價成長2~3成。

有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜表示，「光復路一段」、「慈雲路」、「關新路」同屬關埔生活圈，其中「光復路一段」道路規劃整齊，生活機能便利，距離新竹科學園區、新竹交流道又近，車程僅5分鐘左右，吸引不少園區工程師在此置產。而「慈雲路」擁有優良學區與便捷交通，加上COSTCO好市多、迪卡儂等大型賣場接連進駐，近年生活機能、交通、學區各方面逐一到位，也是竹科新貴成家最愛，大多喜歡買屋齡較新的新成屋物件。

表、近一年新竹縣市十大熱門交易路段。(資料來源：實價登錄資料;表/有巢氏房屋彙整)

分析關埔生活圈的房價，楊博舜指出，屋齡12年以下的大樓每坪35~45萬元，12~30年大樓每坪26~33萬元；至於公寓產品較為稀有，屋齡約在30年以上，每坪25~26萬元。透天別墅也不多，屋齡約在30年以上，主要規劃地坪25坪、建坪60坪產品，總價1600~2000萬元，集中在「龍山社區」、安康街等。

楊博舜表示，新竹東區以預售屋與屋齡較新的12年內中古屋商品成交最熱絡，總價帶部分，預售屋2~3房、坪數約32~53坪，約落在800~1900萬元，而總價約在800~2300萬元，則有機會入手屋齡12年內、坪數約28~59坪的2~3房物件。

「慈雲路」擁有COSTCO好市多商圈，近年生活機能、交通、學區各方面逐一到位。(圖/永慶房仲網提供)

由於東區吸引許多建商推案，加上這1年來房價明顯成長2~3成，預售屋換約市場也相當熱絡，楊博舜舉例，如正在興建的「竹科潤隆」，規劃超過千戶，推出時總價700~750萬元買2房，現在換約價來到950~1000萬元，仍吸引許多民眾搶進。另外，世界高中旁有5個知名預售案，包括「寶睿博苑」、「寶睿第苑」、「美麗華大方」、「世界首席」、「富宇擎天」，原先房價在每坪33~35萬元，今年已來到38~43萬元，在市場上仍相當熱賣。

至於關埔生活圈的指標中古社區，楊博舜指出，有「東方文華」、「世界島」，屋齡約在5年內，總價1850~2000萬元買3房；以及鄰近台鐵新莊車站的「美麗華新東京」，屋齡約3年，總價2000萬元買2+1房。另外還有知名的「北歐」、「丹麥」、「芬蘭」北歐3小國系列，鄰近老爺酒店商圈，屋齡約12年，總價1350~1400萬元買3房。

新竹市東區「光復路一段」距離科學園區近，生活機能優，吸引不少園區工程師置產。(圖/永慶房仲網提供)

值得注意的是，除了關埔生活圈，新竹熱門路段排行榜之中，「明湖路」是東區少數1字頭房價的路段。楊博舜說，「明湖路」屬於舊市區生活圈，雖然距離竹科車程約15~20分鐘，生活機能不算便利，但生活清幽、價格親民，適合喜歡大自然、純自住環境的退休族、小資族購屋。

「明湖路」住宅相對市區屋齡較高，以屋齡20~30年的公寓、華廈、別墅物件交易居多，公寓行情在每坪15~16萬元，華廈有機會接近2字頭，至於透天產品多規劃山坡別墅社區，以屋齡15年以上、地坪30坪、建坪60~70坪為主力，總價約在1300~2500萬元。

【專家意見】

有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜

有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店店東楊博舜。 (圖/有巢氏房屋新竹竹科關新加盟店提供)

新竹為台灣科技重鎮，剛性購屋需求龐大，在熱錢湧入、資金回流全台之下，新竹房市近1年來房價漲了2~3成，且屋主惜售、釋出不多，整個市場可說是供不應求，以關埔生活圈來看，只要價格合理，不用一個月就可以轉手，其中竹科新貴就佔了8成，另外1~2成則為台北置產客。

建議民眾若自備款充足，可選擇關埔生活圈，是科技新貴最愛的生活聚落，交通便利、生活環境舒適，社區鄰居素質高，購屋需求相當旺；若預算有限，可考慮明湖路生活圈，房價仍在1字頭，環境清幽、自住氛圍濃，適合退休族或小資族購屋。