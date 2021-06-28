台股6月25日全體上市公司總市值為53兆5452.02億元，較前周五（18日）總市值增加5637.70億元，周增幅為1.06％。康和投顧預期本周指數將在17300-17700點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、鋼鐵股、ABF股、PCB材料股、散裝航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：主要利多：

1.拜登24日宣布與參議院跨黨派小組達成規模1.2兆美元基建案，儘管不代表基建案已通關，兩院能否達成協議仍需折衝，但該消息仍激勵美股大漲，標普500與那斯達克指數雙雙改寫新高紀錄。

2.美國公布的續請失業金人數持續下降，減少 14萬4000人，來到333萬9000人，創下疫情爆發以來新低，顯示美國就業市場仍在復甦。

3.距離季底剩下三個交易日，投信作帳行情啟動，推升集團股表現，有望提振台股走勢。