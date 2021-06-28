台股累計今年初開盤迄6月25日共113個交易日，集中市場總成交金額為47兆563.26億元，日均值為4164.28億元，股票成交量週轉率為113.85％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：車電概念股、PCB股、鋼鐵股、航運貨櫃及散裝股等，看本周台股指數區間為17300-17800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.聯準會主席鮑爾在美國國會聽證指出，所有憂慮都是暫時性，強調Fed會耐心等待實際通膨或其他失衡證據，不會先發制人升息，激勵美股紛創新高。

2.全球經濟解封擺脫疫情衝擊，雖然台灣疫情三級警戒延至7月12日，但歐美7月陸續解封，6月歐元區採購經理人指數PMI創15年來新高，股價反應未來的成長性；7月4日美國國慶假期間將重現戶外派對煙火秀慶祝。

3.電子股人氣回流，法人持股布局調整，上半年表現不佳的電子股成為布局方向，投資資金回流汽車電子、蘋果供應鍊與PCB等第3季旺季效應類股，各族群有機會陸續向上挑戰5月的起跌點。