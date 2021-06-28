身為前湖人籃球事務總裁與傳奇球星，魔術強生最近再次針對衛冕軍湖人提前在今年季後賽首輪提出建言，除了認為36歲的「小皇帝」詹姆斯，最多只剩兩年的爭冠時間，更很不滿湖人高層去年夏天送走丹尼格林、隆多、霍華及麥基的錯誤決策。

「我認為詹姆斯還剩兩年爭冠時間，所以湖人必須在兩年內完成奪冠，」魔術強生表示，「詹姆斯接下來兩年仍可打出統治力，但很顯然，湖人必須圍繞詹姆斯打造正確的爭冠拼圖。詹姆斯需要減少持球時間，在場上獲得更多的休息時間。」

魔術強生接著不禁抱怨湖人高層去年夏天的人事調整，「上季我們擁有丹尼格林可以投進那些外線，甚至是隆多。是的，我們很想念隆多，他擁有出色的籃球智商與領導能力，他是一名競爭者，我們需要找到一些像是隆多這樣的球員。」

「除此之外，上季的霍華與麥基，都可以在場上展現拚搏精神，」魔術強生表示，「有了這樣的球員，會為了贏球不惜一切，但在找尋這種球員之前，湖人還是需要趕緊先找到一名射手。」看來魔術強生相當不滿馬克蓋索、哈瑞爾、德拉蒙等湖人本季內線表現。