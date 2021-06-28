屏東爆發Delta變異株群聚感染，到目前為止共12人確診，指標個案是一對自秘魯返台的祖孫。屏東縣長潘孟安連日來忙得焦頭爛額，仍不忘鼓勵民眾勇敢面對、做好防疫，他27日深夜PO文，呼籲全民團結對抗病毒，「每個人的體內其實都有一種抗體，就是正直。」

潘孟安坦承，不管事先做過多少次兵推、儲備多少物資，Delta變種病毒這個世界公敵，以無法預測的方式來勢洶洶。他表示，屏東縣團隊已極盡所能地做了應該做的，以及能做的準備。

潘孟安詳述縣府目前實施的幾項政策，他強調，施打疫苗是現階段最有效的方法，「能為大家套上一件隱形的防護衣，把病毒的影響降到最低，但這不是抗疫萬靈丹，無法確保百毒不侵。」

「容我多說一句，每個人的體內其實都有一種抗體，那就是正直。這劑抗體不必排隊、不須登記、不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。」

話鋒一轉，潘孟安提到因疫情爆發，無端遭牽連的屏東芒果，由於正值產季，一堆芒果被退訂，導致果農損失慘重。「病毒無情，芒果有愛」，他呼籲各界用另一種形式提供支持，因為每一顆芒果，都是果農用一整年的愛澆灌而生。