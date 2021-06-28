前副總統吳敦義出書《堅毅之路》，口述從政50年政治路，前總統馬英九也為吳敦義寫序，其中也透露了一些昔日秘辛。馬英九在序中提到，2007年他競選總統，原思考提出「不獨不統不武」的兩岸主張，是吳敦義建議把「不統」移到第一個，化解外界對國民黨疑慮，馬稱讚吳相當有見地。

吳敦義是馬英九任內任期最長的行政院長，卸任院長後便與馬搭檔擔任正副總統，足見馬對其信任。馬英九在序中稱讚吳敦義出身基層，對地方民意掌握精確，對民眾需求了解深刻；馬英九說他對吳敦義第一印象就是「聰穎幹練，懷抱遠大理想，對黨，對國家都非常忠誠。」

馬英九特別強調吳敦義總是在關鍵時刻展現關鍵作用，比如2007年2月馬英九因特別費案被起訴，請辭國民黨主席，擔任副主席兼秘書長的吳敦義立刻建議代理主席吳伯雄開臨時中常會，修改一經起訴即取消參選資格的排黑條款，回歸黨章一審判決有罪停權的規定。

吳敦義當時跟他說，這是為了避免被民進黨操弄司法，讓國民黨少了可戰之將，然而中常會仍有極少數異議，吳敦義當下與吳伯雄商議後，旋即宣布「不然我們來表決！」當場化解爭端，吳敦義出手之精準，令馬英九印象深刻。

此外，馬英九也透露，2007年他競選總統時，原本兩岸政策是要提出「不獨不統不武」，但是吳敦義建議應該調整順序，把不統擺在最前面，以化解外界對國民黨的疑慮。馬英九說，事後證明這個調整是正確的，吳敦義確實非常有見地。

馬英九也提到吳敦義與前新北市長朱立倫的關係，2009年他請吳敦義來組閣，對於副院長人選，吳敦義建議要找時任桃園縣長朱立倫，吳敦義說這是為了培養國民黨下一個接班梯隊，讓朱立倫能參選人口最多的新北市。馬英九說，吳敦義這樣的遠見，讓後來朱立倫以及侯友宜能夠連續接掌新北市長，保住國民黨北台灣最大灘頭堡。

馬英九說，回想這幾年，吳敦義無論是在中央黨部、行政院、總統府都盡心盡力協助他穩住局勢，實有大功，「我們之間的互信，也一同挺過許許多多政治危機，敦義兄對我，豈止是情義相挺而已，許多重要時刻，他對我的提醒、建言與愛護，都讓我感念在心。」