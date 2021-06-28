台股加權指數28日開高在17531.82點，權王台積電（2330）開在590元，小跌1元，鋼鐵股及NIKE概念股表現強勁，航運指數漲幅逾4％，依然是大盤的人氣族群，電子股以PCB、鏡頭及記憶體表現較強，指數續向上攀升，蓄勢挑戰前高點17709點。

美股25日漲跌互見，NIKE財報優於預期，帶動股價創新高，激勵道瓊指數上揚，標普500指數也受惠於基礎建設方案，再度創下收盤歷史新高；反觀24日同樣創新高的那斯達克指數，25日則是小幅下滑。

道瓊工業平均指數6月25日終場上漲0.69％（237.02點）、收34433.84點。那斯達克指數下跌0.06％（9.32點）、收14360.39點。費城半導體指數下跌0.38％（12.31點）、收3241.48點。

群益投顧指出，主流和投機焦點還是在航運股，指標萬海沒正式轉弱前，電子股只會維持四成左右的成交比重，權值股攻擊動能不容易延續，以內資主導的中小型個股各自表現格局。

加權指數守穩多方缺口17400點，表示趨勢明顯向上，電金權值隨時補量，可望挑戰歷史高點。主流類股包括航運、鋼鐵、車電概念、光學鏡頭、記憶體。