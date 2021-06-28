明星夫妻檔侯昌明、曾雅蘭日前捲入好心肝疫苗風波，除了公開道歉，還捐贈醫療物資、愛心便當挺醫護，逐漸平息外界的怒火。近日兩人開直播時，有網友發現曾雅蘭似乎瘦了不少，對此侯昌明認老婆憂鬱症復發，難過的說：「她全身凹都是骨頭，已經回春變成國小的小男生。」

侯昌明、曾雅蘭昨（27日）在臉書開直播，談及近日到醫院幫忙的狀況，每天會親自下廚準備50份便當，餐盒裡面還有水果、飲料，侯昌明表示曾雅蘭堅持餐點一定要有6道菜，擔心老婆太累曾詢問要不要減為4道菜並增量，被對方拒絕，因為曾雅蘭認為「青菜攝取量少，我認為要5、6種菜吃起來比較開心。」堅持按造原本計畫備料。

兩人因施打好心肝疫苗引爆外界怒火，曾雅蘭心情一度低落到谷底，事發後不吃不喝3天，體重從原本的46kg直落43kg，足足瘦了3kg，侯昌明透露老婆整天只吃2顆水煮蛋或半碗飯，「她心情down到憂鬱症犯，在腦海中怪我千百遍」，身材也消風許多，「臉凹，全身凹，都是骨頭，背也是骨頭」還好現在逐漸恢復中，侯昌明也應粉絲留言要求擁抱老婆，但想到要保持社交距離又彈開，他摸著曾雅蘭的臉頰告白：「曬恩愛就曬恩愛，一輩子只有一個老婆。」

侯昌明、曾雅蘭為了盡一份心力，積極地貢獻醫療物資和愛心便當，但部分網友不領情，還跑去兩人的孩子IG留言謾罵，夫妻倆不捨兒女被連累，24日開直播再度道歉，懇請網友別針對小孩，「我們自己沒想清楚疫苗來源，我們自己要面對，可以罵我們就好。」

事實上，曾雅蘭曾在節目透露自己被憂鬱症纏身多年，一直都有服用抗憂鬱的藥物，直播中被問到此事，她大方回應：「我吃蠻久了、很多年，不能斷然停掉，會控制不住，心情要控制讓自己平靜，一定要跟醫生討論不要自己減藥。這些都是人生的經歷考驗，我走過、成長了。」為了向社會傳達正能量，夫妻倆將不會再回應打疫苗的事情。