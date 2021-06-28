需求看好，上周五美國原油期貨走堅；近期市場將聚焦於石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，即將於7月1日召開的會議。主要因為全球石油需求復甦快速，然而法國爆發Delta病毒2死的案例，顯示部分地區新冠疫情仍未平息，故外界研判該組織擴大增產的幅度將會趨緩，支撐終場油價走堅。

此外，美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的最新數據指出，上周美國石油鑽井平台總數減少1座，來到372座，亦是衡量未來產量的參考指標之一。其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.8%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.75美元，報每桶74.05美元；7月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.15美元；7月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖2.26美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.62美元，報每桶76.18美元。(商品行情網)