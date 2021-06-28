提前於27日就已在社群媒體公布球隊全新LOGO的T1聯盟新球隊高雄海神，突然在28日上午發布官方新聞稿，解釋為何要用女海神當作全新LOGO隊徽的用意與象徵意義，而不是先前外界謠傳的希臘「海神」波塞頓，也再次預告T1聯盟新球季將於11月27日開打。

以下是高雄海神官方新聞稿內容，「職籃聯盟T1 League即將於11月27日開季，高雄海神籃球隊作為高雄在地指標職業球隊，28日宣告正式隊名為高雄海神職業籃球隊(KAOHSIUNG AQUAS)。

高雄身為海洋城市，生活與發展都與海息息相關，以掌管海洋一切事物的「海神」為隊名，傳達球隊以海洋為根基，主宰台灣職業籃球的決心。地球有70%的表面積被水覆蓋，人體內更有70%為水份，海水不只是生命的源頭，更是推動這座城市前進的動力，自廣闊、包容性極強的海洋汲取靈感，海神的英文隊名AQUAS由此而生。

LOGO隊徽的設計理念以高雄在地海洋、港口大船、燈塔作為概念元素，結合顛覆刻板印象的女海神構成球隊視覺主體，透過清新堅毅的形象力量，帶給球迷朋友全新籃球體驗。

主要色調以深海靛、晴空藍、海神綠作為基底。沉穩的深海靛不僅象徵著雄厚根基與底蘊，更向極具包容力的南方海洋致敬；一望無際的晴空藍，象徵為台灣職業運動帶來清新氣象；海神綠的靈感則來自於高雄一號港口的綠燈塔，象徵高雄海神隊不僅是為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，也成為高雄籃球的新指標。

高雄是一座偉大的海洋城市，我們也相信，只有把握最高雄的在地元素，才能扎根在這座城市中。國揚集團創辦人侯西峰曾在CBA時期擁有高雄戰神隊，如今二女兒侯嘉騏出任球團董事長兼領隊，除了有接班傳承的意義以外，管理階層更期盼為陽剛的職籃環境帶入顛覆傳統的不同聲音，特別採用女海神形象做為主體，透過其溫柔堅毅的特質，守望高雄籃球。三角形輪廓的隊徽融入大船出港的意象，代表女海神自南方率隊出航，為守護南方的海一戰。

高雄一號港口綠燈塔是在地指標，守望著港口、堅定看顧著海上的運行，象徵高雄海神隊不僅是為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，更將帶領高雄的籃球重返榮光。

高雄海神字首K（Kaohsiung），海神A（Aquas）組合而成的三叉戟，象徵承載著屬於在地的豐沛籃球能量，是出海征戰、抵禦侵犯的武器，更與燈塔防禦的意象互補，象徵高雄海神隊攻守兼備，展現捍衛高雄的決心。」