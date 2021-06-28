捷克在歐國盃16強爆冷以2-0淘汰荷蘭，捷克前鋒希克(Patrik Schick)再立戰功，踢進他在本屆賽事的第4球。荷蘭不僅表現令人失望，錯失大好進球機會，還在下半場開踢不久（全場第55分鐘）就被紅牌罰下1人，荷蘭的兩顆失球都是在10人對11人的劣勢之下被踢進。希克說：「儘管對手技巧比我們更優秀，團隊精神才是當今足球最重要的因素。」

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兩隊上半場都沒有進球，荷蘭中衛狄利特(Matthijs de Ligt)在第55分鐘迫於捷克前鋒希克的單刀壓迫，滑倒把希克的球頂出去，被裁判抓到「手球」。判給捷克自由球之後，裁判觀看影像重播，再以紅牌將狄利特罰下場！這球如果狄利特不用手去擋，結果也是會被攻進去，此舉只是白白賠上荷蘭1位球員。

取得人數優勢之後，捷克在第68分鐘從右邊踢自由球，中場霍萊斯(Tomas Holes)把握機會頂進第一球。第80分鐘，霍萊斯從右邊一路衝殺到禁區，從左路傳中給門前的希克，行進中的希克順勢起腳一推就進去了。

希克本屆最亮眼的一球仍是在對戰蘇格蘭時，從中場距離球門54碼（49公尺）破門，刷新歐國盃賽史的最遠進球紀錄。

霍萊斯說：「荷蘭是熱門球隊，難以相信我們贏了，這是我畢生最棒的一場球賽，而且有很多球迷關注，我非常享受。」荷蘭世界排名第16，捷克第40，這是捷克在2012年歐國盃以來再次殺入8強，他們下一輪的對手是丹麥。