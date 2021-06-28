新冠肺炎疫情肆虐，第一線的醫護人員工作量劇增，扛起防疫重責，男星香蕉想為醫護人員打氣，積極聯絡全台各地的店家，香蕉購買這些便當，把領到的紓困金都花光，他因此遭網質疑亂花錢、蹭熱度，對此，香蕉也親上火線回應。

香蕉為了向前線的醫護人員打氣，他親自打電話給開餐廳的朋友，捐贈各式便當、餐點到不同醫院，香蕉把過程記錄下來，並上傳到Youtube分享，他的影片標題還寫下：「把紓困金花光了！」

有網友感謝香蕉的善行，不過也有人留言指香蕉在蹭熱度「紓困金本來就是大家的稅金，日子不是真的過不下去還去申請，就很不應該了（增加申請管道人員作業負擔，跟真正需要的人更慢領到 ）還要拍影片昭告天下居心何在？」還狠酸香蕉：「難怪混那麼久還是小咖，成不了大器」。

對此，香蕉也親上火線解釋：「去年因工作被停，有領到紓困，這次挺醫護挺店家後，才看到今年紓困因去年有符合，直接撥款」，香蕉強調，不代表他不需要這筆「是剛好把我所花的金額給抵掉」，至於為何還拍影片公開，香蕉則感性說：「努力定目標持續做，一步步完成紀錄是我的動力」，表示自己熱愛記錄過程，香蕉大方說，不論是信仰、浪浪、社會各角落以及他的成長都有拍片紀錄，他還向網友喊話：「會改觀的啦！不是你想的那樣」，回應相當高EQ。