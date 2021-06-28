Delta變種新冠病毒侵襲，英國單周新增3.5萬病例。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）公布的最新數據顯示，感染Delta變種新冠病毒而不幸死亡的案例中，43%已經完整接種2劑疫苗，英國專家表示，光是看表面冷冰冰的數字可能會感到嚇人，但實際上另外仍有約1/3死者是未接種疫苗的50歲以上民眾。

英國《每日郵報》（Daily Mail）日前報導，根據英格蘭公共衛生署的數據，因為感染Delta病毒「B.1.617.2」而死亡的42人中，高達29%已經完整接種疫苗。英格蘭公共衛生署25日公布的最新報告顯示，感染Delta不幸病歿的死者人數上升至117人，當中50人已經接種2劑疫苗，全是50歲以上長者，換句話說，完整接種疫苗仍不幸喪命的死亡率從29%上升至43%。

劍橋大學溫頓風險與證據傳播中心（Winton Centre for Risk and Evidence Communication）主任史匹格哈特爾（David Spiegelhalter）及英國統計學專家馬斯特斯（Anthony Masters）27日在英國《衛報》（The Guardian）撰文，他們開門見山表示，別被冷冰冰的數字嚇到，或者認為是壞兆頭，指出這是完全可以預想得到的結果。

他們說這並不代表疫苗沒用，這是一個「有效、但是還不完美的疫苗」會帶來的結果，假定全世界所有人都接種了有效但不完美的疫苗，雖然所有人都完整接種疫苗了，但還是會有人死亡，只是死亡率會降低。

他們強調疫苗並不是完美的，英格蘭公共衛生署預測2劑疫苗防止染Delta而住院的保護力為94%，若假設避免死亡的保護效力為95%，代表死亡風險降低至通常值的20分之一以下。

他們分析新冠死亡風險很大程度上取決於年紀，每降一個年齡層，死亡風險便減半，這代表一名完整接種疫苗的80歲長者所面臨的新冠死亡風險，基本上和一名未接種疫苗的50歲人士相當，死亡風險已經降得相當低，但並不是完全沒有，因此還是會有人喪命。

他們也指出，英格蘭公共衛生署的報告也顯示，將近1/3的死者是50歲以上未接種疫苗的人士，確切人數為38人。英國數據分析平台OpenSAFELY統計指出，英國50歲以上各年齡層完整接種疫苗的比例分布為77.2%至94.4%不等。