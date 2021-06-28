慈濟想捐500萬劑BNT疫苗給政府，總統蔡英文向證嚴上人保證積極處理，引來網路一片讚聲。對此，資深媒體人李艷秋表示，慈濟以人民需求及快速救命為根本考量，但當權者卻還在算計如何卡住想捐疫苗的民間單位，她感嘆，在蔡總統主政下，想救人命，怎麼那麼難。

對於慈濟欲採購BNT疫苗一事，李艷秋今（28日）在臉書發文表示，綜觀這件事的發展過程：21日慈濟打算開記者會宣布捐疫苗，被勸阻；23日慈濟向行政院交付文件，希望取得授權；26日慈濟發新聞稿，直接點名請蔡英文協助，上人並要求見總統，下午兩人視訊溝通；李直言，是否似曾相識？與永齡基金會和政府談疫苗捐贈的過程相似。

李艷秋指出，如果慈濟沒發新聞稿點名蔡英文，蔡英文會理嗎？證明蔡英文從來就不曾想要積極主動協助民間，在輿論壓力下不得不屈從，卻還要擺岀救世主姿態；李進一步指出，再換個場景看看，6日美國三位參議員過境幾個小時，宣布將贈台灣75萬劑疫苗，蔡英文親自跑到機場去迎接呢！李直言，總統當然應該為75萬劑去感謝朋友善舉，但為什麼自己人捐疫苗，就這麼不知感恩，還要拖延卡關呢？

目前國際間鼓勵民眾接種第三劑，李直言，台灣連第一劑的覆蓋率都只有8%，眼看死亡人數超過600人，年輕人為了一點殘劑搶破頭，整條街的商家店舖倒閉，當權者卻還在算計如何卡住想捐疫苗的民間單位，如何指揮網軍出征捐醫療設備的藝人，真的很好奇，這樣的政府有什麼面目面對每天為生計、為生命惶惶不安的老百姓？她感嘆，在蔡總統主政下，想救人命，怎麼那麼難？