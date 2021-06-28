由於大陸官方全面封殺虛擬貨幣，比特幣市況出現反轉，傳出全球最大虛幣礦機商比特大陸減少對台積電的訂單量，對此，半導體產業分析師陸行之表示，該來的還是躲不掉，接下來要關注超微（AMD）、輝達（Nvidia）的下修力道，並直言，「難道市場忘記了，去年虛擬貨幣礦機GPU顯卡在二手市場清貨的殺傷力？」

虛擬貨幣後市出現隱憂，市場傳出台積電第四季5奈米遭砍單約2萬片，損失約3億美元，相關虛擬貨幣供應鏈也會受到牽連，今年第四季甚至明年初的營運動能可能出現影響。

因此，陸行之示警後續GPU供應出現下修的可能性，「該來的還是躲不掉，2%營收應該還容易被填補，AMD GPU少的量可以用Rome、Milan來補。」

陸行之點出，奇怪的是，輝達產業鏈及分析師怎麼還沒吭聲？是在等公司下修8至10月市場的營收預期嗎？還是市場認為人工智慧繪圖處理器（AI GPU）或遊戲顯卡能填補這個大洞。

最後，陸行之提醒大家別忘了，去年虛擬貨幣礦機的GPU顯卡在二手市場造成的清貨殺傷力。