聯亞生技昨天公布新冠疫苗二期臨床試驗的期中報告，指出該疫苗的血清陽轉率達95.65％，中和抗體效價（GMT titer）達102.3，數據上略遜於日前公布的高端疫苗，不過疾管署預防接種諮詢小組召集人、台大感染科醫師李秉穎今天表示，疫苗的保護力不是單看抗體而已，還有一個T細胞反應的重要指標，因此目前很難直接將高端與聯亞兩者直接比較。

高端疫苗於6月10日公布二期期中報告時指出，該疫苗的中和抗體效價達662，且血清陽轉率為99.8％，兩項數據皆比聯亞漂亮，但李秉穎今天接受周玉蔻在寶島聯播網上專訪時指出，即便高端的抗體數據較優，目前仍然無法直接拿兩者做比較。

李秉穎表示，疫苗的保護力不是只看抗體效價，還要看對T細胞的反應如何，而且抗體效價也不是說「高出6倍效果就強6倍」，要經倍數轉換後才能看出差異。

李秉穎說，兩款疫苗能否通過國內的緊急使用授權（EUA），最後還是要看與AZ疫苗的數據比對，上次食藥署召開的專家會議已訂出遊戲規則，只要不比AZ差就可通過。由於兩家國產疫苗的期中數據都已出爐，接下來就等AZ疫苗施打者的的抗體效價分析結果出爐，即可召開專家會議討論是否通過EUA。

至於下次開會是否會出現專家間的攻防？李秉穎說，理論上不會有攻防，因為上次會議已訂出遊戲規則，中和抗體幾何平均效價比值需大於AZ疫苗的0.67，血清反應比率也要高於50％，只要有一項不符規定，就不會給予EUA，簡單來說下次的專家會議就是看數據說話，沒有任何壓力。

他也強調，現階段不應去攻擊國產疫苗，畢竟兩家藥廠生產的疫苗都像是台灣的小孩，雖然現在仍缺乏第三期的驗證，但英國、韓國都已認可免疫橋接，「我國若明明有武器卻被要求要不斷驗證後才能用，對國內防疫將很不利。」

李秉穎認為，部分國人反對國產疫苗是一時情緒上的反應，建議有疑慮的人到時候可以拒打，若認為沒有第三期驗證的疫苗不安全，那可以拒打，但若回到學術上討論，「其他國家怎都沒有出現反對國產疫苗的聲音？」