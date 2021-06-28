爆乳女王落網畫面曝光 曾穿警制服自拍、台中街道全裸（民眾提供）

高雄市1名女子27日凌晨哈爾濱派出所旁，拍攝三點全露裸照，警方在隔日通知女子到案說明，朝妨害風化及侮辱公署等罪偵辦；而女子到警局的畫面曝光，只見她身穿連身寬鬆洋裝、腳踩拖鞋、手提名牌包下車後步行至警局；她的推特也遭網友搜出不少性感裸露照，也曾身穿警察制服拍爆乳照片、在台中大街上全裸。

據了解，該名拍攝裸照的女子是27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，並打開駝色外套後三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，女子事後將照片PO在推特，炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼；網友們則熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

女子經常在各地拍攝裸露照與性愛照，還曾經穿上警察制服拍爆乳照片，也曾在台中大街上與旅館房間外走道拍全裸照片。（翻攝自本人推特）

警方在28日凌晨1時許確認女子身分，通知她到案說明，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦，也將一併追究當時值班警員疏失之責；而女子在28日凌晨3時許在推特PO出一篇道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波，並對於造成員警們的麻煩深感抱歉。

此外，觀察女子平時經營的推特頁面，不難發現她平時作風相當大膽，經常在各地拍攝裸露照與性愛照，還曾經穿上警察制服拍爆乳照片，也曾在台中大街上與旅館房間外走道拍全裸照片，自我介紹欄更自稱「調教女王」，不定時會約網友「調教」，約有1萬名粉絲追蹤。