繼中國多個熱點城市上調房貸利率之後，近期，再有多個大陸城市傳出中古屋（二手房）也停貸的消息，顯示官方重手調控房市的決心。

證券日報報導，根據調查，熱點二線城市中，南京、鄭州、重慶、武漢、杭州、合肥等城市出現了銀行房貸業務收緊的現象：部分銀行暫停了二手房的貸款業務，甚至有銀行暫停受理新房房貸業務。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，實際上停貸業務和貸款的額度等有關係。各地在落實房地產貸款集中度管理制度的同時，自然需要嚴管貸款。而貸款方面，一般是先停二手房貸款，然後再嚴管一手房。

嚴躍進表示，二手房貸款方面出現很多亂象，尤其是諸如轉貸等業務，相關部門也進行了監管，通過管控此類貸款，料可打擊部分炒房行為。

從房市資料上看，2021年以來，目前房貸收緊城市無一不是2021年以來樓市局部升溫過快的熱點城市，市場成交量或價格有所上升。例如廣州、武漢、重慶、杭州、南京、合肥、惠州等。

中原地產首席分析師張大偉表示，上述城市房貸收緊的原因是房貸需求量太大。因為新房大部分關聯開發貸款，所以後續市場對二手房貸款影響最大，特別是南方城市，二手房貸款放款難很可能成為常態。張大偉還表示，通常每年的6月份和12月份貸款都會緊張，所以2021年6月份貸款收緊很正常。2021年貸款利率上漲也很可能成為趨勢。