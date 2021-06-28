疫情嚴峻，疫苗數量仍不足，中央的疫苗配發及施打順序決策引發質疑。國民黨立委洪孟楷昨(27日)指出，疫苗之亂肇因就是疫苗嚴重缺乏，而印度變種病毒已經入侵國內，沒有疫苗讓國人有集體保護力，好不容易趨緩的疫情是不是有可能變嚴重？國人的憂心與恐慌政府到底看不看得到，疫苗、疫苗、還是疫苗，「政府要做的就是趕快買到足夠的疫苗！這才是真正負責任政府應該做的事情」。

洪孟楷接受《TVBS》訪問時指出，「綜觀世界各國在這次疫情防疫狀況，標準就是年齡，只有防疫最前線醫護可以優先施打，就算是政府官員，一樣要依照先後順序來排列，絕對沒有政府官員優先施打的。但追根究柢因為現在台灣疫苗嚴重不足，也因此大家在這緊急情況下面，都希望能夠施打到疫苗，也就出現總總疫苗之亂！」

洪孟楷指出，大家都在等疫苗，但如果連施打順序都暗藏破口真的是很危險的事，但現在連疫苗殘劑都標準不一，凸顯的就是人人都希望打疫苗，但到底何時可以輪到卻遙遙無期！疫苗之亂肇因就是疫苗嚴重缺乏，而印度變種病毒已經入侵國內，沒有疫苗讓國人有集體保護力，好不容易趨緩的疫情是不是有可能變嚴重？

正因如此，洪孟楷說，國人的憂心與恐慌政府到底看不看得到，疫苗、疫苗、還是疫苗，政府要做的就是趕快買到足夠的疫苗！這才是真正負責任政府應該做的事情。對此，有網友留言表示，「前有衛生紙之亂，後有疫苗之亂，何時可以穩定？」「總歸一句話：疫苗不夠！如果疫苗夠就不會有殘劑或施打優先順序了」、「疫苗不足讓一些年輕的上班族打不到疫苗，又要出門上班，風險真的也很高，總歸一句話無奈」。