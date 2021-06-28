童星出身的大陸女星王莎莎，曾演出不少夯劇，如《武林外傳》的莫小貝、《射鵰英雄傳》中的傻姑等，不過因為細眼厚唇的外型，曾被無情攻擊「最醜童星」，如今已29歲的她女大18變，外行更甜美、亮眼，驚豔網友。

13歲出道的王莎莎，因在電視劇《武林外傳》中飾演古靈精怪的莫小貝走紅，之後還和林依晨、胡歌合作過《射鵰英雄傳》，在劇中扮演傻姑，才16歲的她，表情和神韻都還原原著設定，演技受到外界高度讚賞，之後被「包公」金超群相中，在《包青天》系列扮演「七俠」的小俠艾虎，變身俠女再度贏得好評。

王莎莎現女大十八變又被質疑整形。(圖／翻攝自微博)

王莎莎外型變得白皙甜美、身材也相當纖瘦。(圖／翻攝自微博)

不過因為眼小、唇厚的外型，讓她受到酸民攻擊，2011年考取上海戲劇學院後，就漸漸專注在課業上，鮮少有幕前作品，而她在校成績優異，沒有一門科目低過95分，而且獨立的她，自己洗衣服、做飯，學戲曲、舞蹈，堪稱全能。

如今外型變得白皙甜美的王莎莎，憑著自身努力，減肥變美返回螢光幕前，而沒有因為外界批評就自暴自棄，反而不斷提升自己，用實力說話，雖然女大十八變的她，遭到酸民質疑整形，不過她光是2021年就有至少3部作品上映，相信她未來前途無限。

而之前王莎莎受訪也坦言，「顏值的爭議」一直伴隨她成長，但她並不介意，「可能我不是大眾審美裡所謂的漂亮女演員，但我覺得無所謂，因為我非常清楚我自己是什麼樣的演員、應該適合哪一類型的角色」，既然絕世美女肯定不適合，那就去塑造一些樸實平凡的女孩形象就可以。