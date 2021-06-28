印度變種病毒Delta進入屏東社區，引發民眾恐慌，台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙表示，感染Delta與英國變異株Alpha的症狀不同，發燒已不是主要症狀，與一般感冒症狀類似，因此建議詢問TOCC時除了旅遊史、接觸史、職業別等，還要加強詢問有無頭痛、喉嚨痛及流鼻水等「兩痛一水」症狀，並建議4種人都要做基因定序，才能避免變異株再入侵。

陳秀熙指出，Delta病毒傳染力為Alpha病毒的1.6倍，因此篩檢、疫調都要快，才能有效圍堵其擴散，且Delta和Alpha出現的症狀不太，感染Delta後，出現症狀與一般感冒症狀極為類似，不一定會有發燒症狀，主要會出現頭痛、喉嚨痛及流鼻水，因此他建議詢問TOCC時要加強詢問「兩痛一水」。

Delta病毒相關症狀。（圖／中時新聞網製表）

陳秀熙說，若境外移入個案在集中檢疫所中，出現類似症狀應要趕緊通報並做PCR採檢。另外，他也建議4種人應該都要做基因定序，第一為打過2劑疫苗仍染疫者，需靠基因定序才能區分無法避免染疫原因。第二為二度確診者，此類人也要透過基因定序追查是否有感染變異株。

第三則是已有群聚傳播地區，目前就是以屏東社區及北農快篩陽性者做基因定序，可從中監測是否有變異株威脅；最後為境外移入個案，陳秀熙認為目前已有92國遭Delta侵襲，若無法同時針對多人做基因定序，建議每5人就做一個定序，定期監測可防止變異株再度入侵。

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