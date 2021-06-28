港交所28日上午宣布，由於香港天文台發出黑色暴雨警告訊號，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的28日早上交易時段暫停。

港交所指出，如果黑雨警告訊號於中午12時或之前取消，將於下午恢復交易，並會在黑雨警告取消至少2小時後的整點或30分開始交易。 如果警告訊號於中午12時仍然生效，將會全日暫停交易。