黑色暴雨警告 港交所宣布港股今早停市 10:012021/06/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所28日上午宣布，由於香港天文台發出黑色暴雨警告訊號，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的28日早上交易時段暫停。 港交所指出，如果黑雨警告訊號於中午12時或之前取消，將於下午恢復交易，並會在黑雨警告取消至少2小時後的整點或30分開始交易。 如果警告訊號於中午12時仍然生效，將會全日暫停交易。 《港股》暴雨影響 港股早盤交易取消、午盤未定 德光建設捐爆閃式警示燈 清水交通事故降23.7％ #警告 #訊號 #港交所 #黑雨 #暴雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 爆乳女王警所前裸拍黑森林照落網 辯：酒醉一時好玩 07:262021/06/28 社會 港府新官上任 李家超首重國安教育 04:102021/06/27 焦點新聞 《商情》出口好轉 大馬棕櫚油彈近3％ 09:442021/06/28 財經 棒打通膨 大陸發改委：七月煤價會跌很大 04:102021/06/28 財經要聞 港財政司長：消費券帶動消費意願 提振香港經濟 15:552021/06/27 財經 今年海運景氣 陽明前董座：先跳後站 04:102021/06/28 財經焦點 譚傳毅快評》解讀蔡政府的國軍人事佈局 10:252021/06/27 快評 朱晏民專欄－三理由 未來一年股市仍有利可圖 04:102021/06/27 財經要聞 小貨車突衝入梧棲漁港 女駕駛：忘了拉手剎車 12:032021/06/27 社會 ETF搶搭迷因股順風車 04:102021/06/27 全球財經 《熱門族群》貨櫃三雄攻頂 萬海直奔300關 10:522021/06/28 財經 財經熱門新聞 傳比特大陸砍單台積電 分析師示警下一波未爆彈 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 核二6月底除役 本周供電能力大減 - 財經 - 工商 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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