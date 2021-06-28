彰化市市區一家火鍋店周日晚間沒生意，6男女店內打牌玩妞妞遭警方查獲送辦。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市市區一家火鍋店周日晚間沒生意，6男女店內打牌玩妞妞遭警方查獲送辦。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市市區一家火鍋店周日晚間沒生意，6男女店內打牌玩妞妞遭警方查獲送辦。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

火鍋店內熱火對戰「妞妞」 彰化6男女聚賭遭罰

彰化警方27日晚間獲報有男女在火鍋店內違法聚賭，前往查看發現市區一家火鍋店內有男女正在群聚玩撲克牌「妞妞」，在公眾得出入之場所聚賭，亦違反防疫規定群聚，除依賭博罪移送彰化地檢署，並開立稽查單移請彰化縣衛生局裁處。

疫情嚴峻，三級警戒下全台餐廳餐館只能外帶無法內用，餐飲業叫苦連天、哀鴻遍野，彰化市區一家平價火鍋店，27日周日晚餐時段門可羅雀，30歲蔡姓店東讓3名友人在店內餐桌上玩撲克牌、聚賭玩「妞妞」，自己則在旁邊觀戰，另有2名員工在店內廚房進出忙碌。

彰化分局民族路派出所接獲民眾檢舉稱火鍋店內有多人聚賭，前往查察後果然發現蔡姓店東等6名男女正在打牌，當場將6人移送法辦。蔡姓店東向警方表示自己只有在旁觀看，沒有玩牌賭博，2名員工也稱正在上班工作，沒有加入聚賭。

警方表示，防疫期間餐廳雖不能內用，但仍可入內消費外帶，屬於公眾的出入之營業場所，場所負責人、工作人員，對於店內有違規群聚、非法聚賭等活動負有管理、驅趕義務，因此仍違法。最後1名員工坦承有加入插花一下。

彰化分局指出，疫情嚴峻，蔡男在旁觀看3名友人聚賭，屬非必要之社交活動，明顯違法群聚，除觸犯賭博罪，6人另依《傳染病防治法》第67條移請彰化縣衛生局依照權責裁罰 ，將可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

彰化警分局長婁自強指出，國內本土疫情持續嚴峻，全國維持三級警戒至7月12日，呼籲民眾持續落實、並配合遵行相關防疫管制措施，停止室內5人、室外10人以上的聚會。