就算都找來一個能讓拓荒者當家球星利拉德滿意的總教練畢勒普斯，利拉德卻還是想走嗎？根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯28日爆料，由於選帥過程遭到球迷惡意批評，以及對於拓荒者能否組成爭冠陣容存有疑慮，造就利拉德認真考慮走人。

利拉德始終對於拓荒者保持忠誠的主因，在於波特蘭球迷給他的絕對支持，沒想到在這次選帥過程當中，畢勒普斯過往爆發的強姦黑歷史被掀了出來，讓利拉德蒙受不少球迷批評，甚至迫使他發推回應球迷，充分感受到他內心的不滿情緒。

儘管外界謠傳這次拓荒者選帥過程中，大多是由總裁歐爾希主導，並未接受任何來自利拉德的建議，可是眾所皆知拓荒者要找一名能讓利拉德接受的新主帥，利拉德更曾說過欣賞畢勒普斯與奇德的執教風格，當然會被球迷當作批評對象。

況且當前拓荒者仍沒真正端出未來補強的計畫，也讓利拉德懷疑球隊高層是否真的有誠意組成一支可以爭冠的球隊，或許讓他開始萌生走人念頭也不意外，但他跟拓荒者還有4年1.96億美元合約，就算想走也只能透過交易，但拓荒者會放嗎？