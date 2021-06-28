北市府下令北農四大公司及環南市場必須全面完成疫苗接種，昨也遭議員爆料無預警突襲環南市場攤商，通知他們今要打疫苗，拚能全數完成2500人接種。（本報資料照片）

攤商們排隊打疫苗。（趙雙傑攝）

專車載攤商打疫苗。（趙雙傑攝）

攤商們接種疫苗。（趙雙傑攝）

北農爆發群聚，北市府下令北農四大公司及環南市場必須全面完成疫苗接種，昨也遭議員爆料無預警突襲環南市場攤商，通知他們今要打疫苗，拚能全數完成2500人接種，一早環南市場和聯合醫院就出現大批攤商聚集，北市府也派出防疫專車將攤商載到各院區打疫苗，有攤商指出，昨臨時通知，今天正逢休市，相信一定有很多人沒有到場。

北市府昨中午12點半才臨時通知攤商今要施打疫苗，當時許多攤商早已下班回家，環南市場自治會必須一一通知每攤員工，而下午又剛好是攤商休息睡眠時間，可能會有聯繫不上的問題，林姓攤商表示，市府應該早點通知，當時全部人都下班，加上今天是休市，應該會有很多人沒到場。

北市聯合醫院門口也排滿大批打疫苗的攤商，根本無法保持社交距離，現場沒有人維持秩序一片混亂，攤商表示，一早就到現場排隊，僅通知是早上9點到12點的時段，施打疫苗人數太多，打疫苗是好事，但這樣群聚，也可能成為破口，加上現場動線沒有做好分流，到現場的人根本毫無頭緒。