台灣維持了1年多的平靜日常生活，終究爆出了本土疫情，新冠肺炎感染情況一波接一波，不但雙北深受影響，原本勉強壓下確診數的中南部，如今又出現Delta病毒株進入南台灣，美女主播吳宇舒對於現況也不禁感嘆，真的是看不到盡頭。

美女主播吳宇舒，2013年嫁給同為記者的老公，如今39歲的她，仍是活力充沛，且外型保養得相當好，除了在主播檯上努力外，私下跟老公還有狗兒子開心生活，也熱愛戶外運動，過去經常能看見她分享到各地旅遊、踏青的美好照片。

但這一切，因為台灣疫情關係，都被迫停擺，她昨天(6/27)在臉書po文，發表對於Delta變種病毒株仍傳入台灣的心得，「其實從疫情爆炸到趨緩，再到Delta入侵，管制都是一樣『三級警戒』」，民眾能做到的很有限，就是盡可能遵守中央所宣布的警戒，努力撐下去。

如今Delta病毒在台現蹤，三級警戒從當初確診數下降，到如今3度延後三級警戒，讓吳宇舒直嘆：「看不到盡頭，只能自己轉換心情」，但未來自己以及他人的安全，吳宇舒仍是勸大家「少出門就在家找樂子吧！」，她隨文章貼出穿著半截小可愛大露蠻腰的辣照，哀怨表示：「快沒有照片發了」，同台主播巫嘉芬還特地留言說自己有拉大認真欣賞腹肌，主播簡立喆也直讚吳宇舒腰線太美，「人當然也美呆了」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922