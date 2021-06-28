全台三級警戒三度延長，台股仍不畏疫情逆勢上漲，資金亦持續流入，根據投信投顧公會資料，台股基金5月定期定額扣款金額更首度超越新台幣29億元，創下歷史新高紀錄。元大投信精選龍頭旗艦基金近1年來投報率達44.77%，而「元大五小福」的5檔基金同期間投報率平均達63%；元大投信建議投資人可以適度建立「元大五小福」投資部位。

「元大五小福」共涵蓋了5檔基金包括：元大高科技、元大2001基金、元大多福基金、元大經貿基金、元大卓越基金。

元大投信精選龍頭旗艦基金與台股基金五小福，投資人可依自身投資屬性與選擇適合的基金，以相互搭配來打造屬於自己的投資組合。規模最大的台股基金元大台灣高股息優質龍頭基金，精選一籃子優質龍頭企業為持股，規劃每月配息與年終配息機制，適合退休後有現金流需求的族群。

至於「元大五小福」，看好科技股的投資人，可以考慮元大高科技基金，其精選獲利高成長電子股，獲取波段報酬；若希望高科技搭配傳產的投資人，則可選擇以高科技為主，傳產為輔的元大卓越基金，藉此掌握產業輪動趨勢。偏好息收的投資人則可搭配元大2001基金，其瞄準獲利高、配息好的績優企業，波段操作主流類股，目前布局以中、小型科技股為主；看好上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，適合元大多福基金，其搭配個股投資價值之判斷，追求長期穩健績效；元大經貿基金則主要投資國家經濟建設相關產業，與以外銷為主要營收來源之上市櫃公司。