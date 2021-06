友霖生技(4166)取得美國DURECT公司最新授權,將治療「注意力不足過動症」藥物的獨家生產銷售權,從亞太地區擴及到全球市場,此項新藥已經在台灣順利上市,目前也積極在東南亞國家申請藥證,今年將逐步展開全球市場的布局。

友霖與美國DURECT自2009年開始合作,運用友霖多層次藥物控制釋放技術(MPRT),開發生產治療「注意力不足過動症」的新藥「思有得持續性膠囊22mg33mg44mg (Methydur)」。此項新藥結合速效和緩釋優點,透過新機轉將藥物多層次釋放,起始作用時間快速且藥效涵蓋學童學習時間,能讓學童維持一整天的專注力,消退時間迅速不影響學童睡眠。此藥在2020年8月取得健保給付,於台灣首發上市,目前已在各醫學中心陸續進藥,同時也獲得衛福部和經濟部主辦的「藥物科技研究發展獎-藥品類銀質獎」,為國內ADHD治療帶來新的曙光。

注意力不足過動症於各國的盛行率約在2~11%不等,以美國來說,根據IQVIA資料庫, Methylphenidate成分的過動症藥物於2020年有16.7億美元的市場。友霖表示,目前已開始洽談全球合作夥伴,如中國大陸、日本、韓國、美國以及歐洲等地,將這項重要產品拓展到全球市場,隨著國際市場的拓展,預期將帶動友霖雲林廠的產能及銷售成長。

這項新藥在國內進行的第三期臨床試驗結果已在2020年12月於新加坡舉辦的第24屆World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions(IACAPAP)線上研討會中正式發表,並於2021年1月登上國際期刊Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology (JCAP),讓國際間兒童及青少年精神病學領域專家了解Methydur的療效及安全性。