1.威剛(3260)：Q2營收優於Q1，25日三大法人聯手買超5020張，激勵晨盤股價衝上109.5元、漲逾8%。

2.創見(2451)：Q2營運續向上，上周擺脫短均糾結後，今早彈升近4%。。

3.商丞(8277)：外資連三日買超，今早股價觸及漲停，躍過季線

4.燁輝(2023)：6月、Q2營收拚高，Q3獲利看升，不理土洋持續對作，今早開盤不到1小時即爆出逾11萬張大量，股價漲停。

5.佳大(2033)：鋼鐵交投轉熱，短均上揚，今早股價疾拉漲停鎖死。

6.大成鋼(2027)：美1.2兆美元基建協議有共識，鋼鐵股走強，今早挾量漲逾6%，居鋼鐵人氣王。

7.敦泰(3545)：吃平板TDDI，大單在望，早盤上揚近2%。

8.華豐(2109)：美國原油期貨走堅，原物料題材氣焰高，股價強漲逾6.5%。

9.雄獅(2731)：指揮中心禁令恐造成關島熱退燒，晨盤下滑逾2.5%。

10.祥碩(5269)：遭外資、自營商轉賣超，花旗環球證券憂AMD訂單不如預期而降評，早盤續下挫逾6%。

11.中航(2612)：BDI指數揚升2.5%，股價續衝上漲停，鎖80.4元之波段新高價。

12.益安(6499)：Cross-Seal完成美FDA cGMP查核，取得里程金100萬美元，預計2024年在美歐上市，今跳空鎖漲停，飛越各短均線。

13.統振(6170)：買盤點火，連拉兩根漲停，衝上30元及逾10年高價。

14.亞光(3019)：遠距+車用點火，6月及Q3第業績成長可期，早盤挾量攀揚3%，寫波段高。

15.台嘉碩(3221)：轉投資嘉碩生醫電子代理之韓國GenBody COVID-19 Ag抗原快篩產品傳捷報，激勵晨盤走高2.5%。

16.東鹼(1708)：航運題材旺，早盤衝高8%，站上6年高峰。

17.昇貿(3305)：產能目前滿載，Q2營收可望創10年高點，股價底部墊高，早盤走揚逾3%拚穩50元大關。

18.金像電(2368)：接單強勁迎Q3旺季，多方先行，今早一度攻漲逾5%。

19.同泰(3321)：新布局有成，Q2拚轉盈，轉機題材吸引買盤，創近2個月高四點。

20.弘塑(3131)：受惠半導體產業需求暢旺，法人看好後市表現，量能增溫突破430元，改寫近半年來高價。

21.希華(2484)：6月、Q3、今年營運表現皆獲法人看好，量價齊揚，續改寫逾19年來高點。

22.寶成(9904)：Nike財報亮麗，台系供應鏈沾光，早盤放量漲逾2%。

23.雷虎(8033)：超級充電站明年插旗嘉義，早盤聞訊漲2.6%。

24.利奇(1517)：訂單滿手且產能滿載，全年EPS挑戰2元以上 ，早盤漲逾6%。

25.華榮(1608)：外資連2日買超，早盤登頂。

26.大田(8924)：日系客戶新品放量，H2業績看俏，早盤漲4.5%，創波段新高。(編輯整理：李慧蘭)