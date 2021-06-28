基隆市今天凌晨1點多有民眾行經仁一路田寮河旁時，看到有一雙鞋子和黑色包包遺留在步道上，擔心有人輕生，立即報請警方到場處理，並從包包內證件得知為一名年約50多歲汪姓女子所有，消防局立即出動橡皮艇、潛水人員到場搜尋。

據了解，汪女半夜搭乘計程車在仁一路下車，過馬路到田寮河後，未再有任何蹤影，員警立即聯繫家屬到場，並持續調閱監視器了解中，現場則由消防員協助搜尋。

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