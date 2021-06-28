滯留鋒面、西南風接力襲台，從上周開始，嘉義、台南地區出現明顯降雨，曾文水庫水位持續爬升，自20日至23日入流量一口氣就進帳8200萬噸，28日清晨曾文及烏山頭水庫蓄水量合計破3億噸，優於去年同期。

南部4座水庫總蓄水量(圖/中時新聞網製圖)

根據水利署南區水資源局統計，連日短暫陣雨，截至今天上午9點，曾文水庫本日累積雨量19.4亳米、水位達213.96公尺、蓄水率47.55％、蓄水量2.42億噸，連同烏山頭水庫合計蓄水量3.02億噸左右。

相較去年此時，曾文水庫水位208.37公尺、蓄水率33.07％、蓄水量約1.68億噸，與烏山頭水庫合計蓄水量僅2.32億噸左右。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，今年5月底曾文水庫蓄水量最低時，僅1800萬噸，水情十分嚴峻，當時擔心二期作可能又得停灌。

鄒漢貴說，幸好6月開始，一波波的降雨，持續推升水庫蓄水量，台南地區由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈，曾文水庫水情從「後段班」殺進「前段班」，甚至優於去年同期。

他分析，今年這時的水情比去年好，主要是因為前陣子台南水情吃緊，今年嘉南地區二期作供灌時程延後。然而，近期水情逐漸好轉，二期作1至4組能順利供灌，但5、6組得視後續水情狀況而定，也呼籲大家要落實節水行動。