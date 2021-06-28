歐國盃16強最激烈的一戰落幕，世界排名第一的比利時以1-0淘汰了衛冕軍葡萄牙。比國前鋒小阿札(Thorgan Hazard)在第42分鐘從左路攻進漂亮的一球，他從禁區外起腳，球飛越葡國人牆，門將飛撲也攔不到，球從最右邊成功破網！葡萄牙主將C.羅納多(Cristiano Ronaldo)賽後十分落寞，蹲在一旁默默不語，還做出無語問蒼天的表情。

C羅走過去對比利時門將庫爾圖瓦(Thibaut Courtois)開玩笑說：「很幸運喔，今天球不想進你家的門。」庫爾圖瓦現在效力於C羅在西甲的老東家皇馬，兩人簡短擁抱互祝好運。比利時前鋒盧卡庫(Romelu Lukaku)也走過去擁抱C羅，還說了很多的話。

外界也想著這可能是C羅最後一次披上國家隊戰袍了。他本屆累積5顆進球排名第一，追平伊朗傳奇前鋒阿里代伊(Ali Daei)國家隊109顆進球紀錄，只差1顆就能獨占這項紀錄，C羅不免有些遺憾。

比利時中場德布勞內(Kevin De Bruyne)在中途受傷退場，他在下半場開踢不久被對手從後面絆倒，一拐一拐走下場。除了小阿札的關鍵進球，門神庫爾圖瓦多次救護成功，包括終場前10分鐘的兩次封阻。葡萄牙射門23次，有4次射正全被擋下。反觀比利時6次攻門，只有1次射正就是致勝一擊。難怪C羅開玩笑說「今天球自己不願進門」。

擊退衛冕軍是比利時的一場大勝，不過8強戰還有連續31場不敗的義大利在等著他們，預期又會是一場惡戰。