42歲本土劇女神高宇蓁曾演出《夜市人生》、《世間情》等走紅，2018年斜槓創業，當起保養品品牌老闆，每個月營業額平均達千萬，年收破億，相當有生意頭腦。近日她在社群平台分享名牌戰利品，卻被網友酸「把這些錢拿去跟賈永婕一樣做公益不是很好」，忍不住爆氣反擊了。

高宇蓁26日在IG上傳一張桌子放滿知名精品禮盒的照片，看起來十分壯觀，她搞笑的哀號：「為什麼～為什麼你們會在我家，誰來剁剁我的手」顯然對自己失控下單感到有點懊惱，女星鄭仲茵留言安撫：「犒賞自己一下OK的」高宇蓁回：「就是悶壞惹～」伊林娛樂副總王影華說：「你的老毛病又犯了」高宇蓁故作無辜：「手手不聽話」還有網友問買了什麼，她解答：「日常生活用品」。

不過，有一名網友似乎對高宇蓁買名牌的行為頗不以為然，直言：「把這些買名牌的錢拿去跟賈永婕一樣做公益不是很好」讓高宇蓁看得火冒三丈，直接回嗆：「不要在那邊嘴砲了，你又知道我沒有做了，沒有上新聞、沒有Po文就是沒有做嗎？不要再有這種膚淺愚昧的想法，就是有你們這些看到什麼說什麼的亂源。」許多網友紛紛替女神打抱不平，意外掀起一陣鍵盤戰，批評酸民「真的管太多了」、「看到黑影就開槍」。

台灣本土疫情失控，第三級警戒已持續一個多月，高宇蓁雖然懷念夏日的陽光與沙灘，放了一張比基尼辣照回憶，仍乖乖待在家裡防疫，「我在家我驕傲！」