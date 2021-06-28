德州儀器（TI）宣布捐贈350萬元醫療物資，共同支援台灣對抗新冠肺炎疫情。鑒於全國醫院與健康照護系統正面臨醫療物資嚴重短缺的問題，TI所捐贈的物資將直接協助位於新北市的衛生福利部雙和醫院對抗這波疫情，為第一線醫護人員以及在地社區提供實質援助。

本次捐贈項目包括提供雙和醫院前線抗疫的醫護人員個人防疫護具，1.2萬個N95口罩、2600件隔離衣、4萬個不織布髮帽、1萬個不織布鞋套、1千個安全防護面罩等。另外亦提供7個連續式呼吸器，供呼吸困難或重症病患治療。

雙和醫院院長吳麥斯表示，衛福部雙和醫院作為新北市中、永和地區的健康醫療重鎮，在此次疫情期間，肩負了新冠肺炎檢驗與治療的重責大任。非常感謝德州儀器在此關鍵時期捐贈呼吸器，以及包含N95口罩、隔離衣等珍貴防疫物資，除了讓雙和醫院能提供病患更為妥善的照護，同時也保護前線醫護人員的安全，以照顧更多新北市民。能有德州儀器這樣的善心企業與新北市為鄰，我們實感與有榮焉。

德州儀器副總裁暨台灣、韓國與南亞總裁李原榮表示，成為一家讓我們的員工、合作夥伴，乃至地方社區都引以為傲的鄰家企業，一直是TI的重要使命之一。TI在台耕耘已逾50年，在此艱難時刻，我們希望能夠更進一步出一份力，保護地方和社區的安全和健康，並與前線醫護人員並肩作戰，對抗疫情。

德州儀器台灣封裝測試總經理賴寶仁表示，新北市是TI深耕台灣逾半世紀的起點，攜手與地方共榮一直是 TI成立以來不變的宗旨。每一年TI都與員工前進社區和校園，分享有趣的科學實驗、扶助弱勢團體、推動環保教育等。面對這次疫情，我們也和地方社區站在一起，力挺醫護，為第一線的醫護人員提供防護和照護物資。