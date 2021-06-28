今年報稅期限受疫情影響延後至6月30日，但考量疫情仍嚴峻，醫事人員近期均致力於防疫工作，財政部今(28)日公告放寬醫事人員之申報及繳納期間得展延至今年8月2日。

財政部表示，考量許多防疫之醫事人員目前仍全力投入防疫、抗疫、病患照護、疫苗施打或相關之醫療週邊工作，可能來不及在6月30日前完成109年度綜合所得稅結算申報，為使醫事人員能夠安心投入防疫工作，依稅捐稽徵法第10條規定，公告展延其綜合所得稅申報及繳納期限。納稅義務人或其配偶為具有執業登記之醫事人員者，其109年度綜合所得稅結算申報及繳納期間得展延至今年7月31日(7月31日遇假日順延至8月2日)。

財政部說明，醫事人員無須事前提出申請，僅須於今年7月1日至8月2日間檢附執業執照，就近向國稅局辦理申報：

一、申報方式：可至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處辦理網路申報、人工申報或稅額試算服務回復確認。

二、繳稅方式：可持繳款書以現金(或票據)方式至金融機構繳納(郵局不代收)，3萬元以下可至便利商店繳納，或以委託取款轉帳方式繳款。

三、透過網路申報應行檢送之其他證明文件及單據資料，如未能現場提供，應於110年8月12日前送(寄)戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處代收。