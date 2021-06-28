75歲資深港星秦沛出道50多年，以演出奸人角色聞名，還有「黃金配角」的稱號，先前還曾傳出中風住院的烏龍消息，日前他和張柏芝、鄧萃雯參加綜藝節目，提到過去和張國榮的回憶，激動地透露張國榮曾是他的救命恩人，他至今將這份恩情牢記在心。

秦沛在節目《讓生活好看2》中聊到張國榮，坦言當年他和對方合拍電影《藍江傳之反飛組風雲》，飾演一名警員，有場戲安排張國榮要開車撞他，「當時車子被撞起火，是場現場實拍，我按照編劇要求爬進車裡，這時張國榮突然十分嚴肅，告訴我趕緊走開。」

秦沛以為張國榮在開玩笑，並沒有放在心上，然而對方卻著急催促他趕快出來，「說著就硬把我拖了出來，這時車上一直著火」，他們才離開車子沒幾步，車子就當場爆炸，他至今想起來仍驚魂未定，十分感謝張國榮的救命之恩，認為如果沒有對方，他恐怕小命不保。

事實上，秦沛先前才被傳中風住院，但因為有廣告合約所以封鎖消息，對此，秦沛也親自回應自己很健康，謝謝大家關心，然而被問到能不能通電話訪問，秦沛卻表示他在家運動不方便，令外界懷疑他澄清的真實性，之後她女兒也跳出來表示，不知道怎麼會有這種傳聞，證實是烏龍一場。