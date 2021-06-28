全國三級警戒持續延長到7/12，全島同心抗疫一月有餘，面對徹底改變的防疫新生活，北台灣連鎖門市傑昇通信再推防疫健康組合，包含iPhone 11、三星Galaxy A22、OPPO Reno5 Z、Apple平板商品現貨供應，以及攜手笛頌健康打造樂活健康專區，替國人加油打氣。

傑昇通信表示，即日起於傑昇通信門市推出多樣手機及平板的防疫健康組合，像是蘋果穩定度極高的熱銷機型iPhone 11（128GB），如果還沒有5G使用需求，或者等不及iPhone 13，就可以先考慮耐用的iPhone 11，即日起至6/27，到全台傑昇通信門市購機現折1910元。

傑昇通信推抗疫優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

另一款防疫手機，也是今夏最超值的5G國民機，三星Galaxy A22（4GB/64GB）配置聯發科天璣700處理器，支援台灣現行5G全頻段，擁有6.6吋V極限全螢幕、90Hz螢幕更新率、5000mAh大電量、內建支援15W閃電快充功能，後置4800萬畫素三鏡頭主相機，傑昇通信門市專案防疫優惠價只要6490元。

OPPO近期發布的Reno5 Z新機，支援5G上網，更主打173g的輕薄外型與搭載聯發科天璣800U處理器，再加上OPPO獨家配置30W VOOC閃充4.0，大大增強手機的續航力，防疫期間至截昇通信門市購買免萬元，用8690元即可入手；不只手機，平板也有防疫優惠，Apple iPad 10.2 2020Wi-Fi（32GB）現貨供應優惠價10290元、iPad Air 2020 Wi-Fi（64GB）也有近千元的購機折扣。

此外，傑昇通信發現在防疫期間，因應居家上班、上課使用3C的需求大增，消費者需要居家保養的需求增加，像是眼睛容易疲勞、擔心孩子視力下降、吃太多動太少需要體態管理、以及提升身體免疫力對抗病毒等，因此於門市打造樂活健康專區，滿足防疫時期對健康生活的需求。