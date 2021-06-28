美國拜登政府已與兩黨國會議員就5790億美元基建政策達成共識，中鋼(2002)看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求，市場資金重回鋼鐵股，中鋼領軍，燁輝(2023)早盤強攻漲停。

外媒報導，拜登政府已與兩黨國會議員就5790億美元基建政策達成共識，聚焦道路工程、大眾運輸系統、鐵路交通等傳統基礎建設。

中鋼表示，除了美國，包括中國大陸等其他地區基建計畫也持續推進，均有助下游鋼廠外銷接單，進而帶動台灣鋼市榮景延續，中鋼也對後續鋼市保持審慎樂觀態度。

下游鍍鋅烤漆廠燁輝除了台灣市場隨著中鋼逐月調升，目前美國鋼價居高，燁輝外銷市場續旺，後市隨著美國開始擴大基礎建設，用鋼需求勢必大幅增加，有助燁輝接單更強勁。

燁輝台灣廠目前訂單持續滿載。台灣廠單月產能約9.2萬噸，其中2萬噸銷售至美國，目前訂單至第三季已接滿，預料第四季之後也保持良好能見度。

盛餘(2029)近幾年受美國232關稅壁壘影響，北美訂單主要是出貨至加拿大，且營收佔比不高；但因近期美國鋼價持續走強，洽詢的訂單變多，考量扣除稅率後銷美訂單仍有利可圖，盛餘正考慮重返美國市場。

因需求續強，鋼價下半年持續看漲，鋼鐵股受資金青睞，中鋼領軍，中鴻(2014)、新光鋼(2031)等鋼鐵股全數上攻，成為台股今早續攻的要角之一。