福斯集團墨西哥分公司周日表示，在全球半導體晶片供應短缺，導致產量減少之後，預計從下周開始，在七月將恢復三個製造部門的運作。

福斯在聲明中表示，墨西哥分公司將恢復部分生產活動。Jetta、Taos和Tiguan車款將於下周和七月開始的不同日期，各自開始恢復生產。

市場普遍預期，下半年晶片供應將會改善，但該公司補充表示，未來不排除可能對生產進行調整。

另外，福斯集團一名董事在周末表示，由於公司將轉向電動汽車，將於2035年停止在歐洲販售燃油汽車，在美國和中國會在隨後停售。

福斯負責銷售的董事Klaus Zellmer表示，在歐洲將於2033年至2035年間退出內燃機引擎車的銷售。美國和中國則在稍後。南美和非洲由於基礎建設的缺失，需要更長時間。而最遲到2050年，福斯整體個車款應該不會再排放二氧化碳。

在歐洲，目標到2030年電動車的銷量應該占總銷量的七成。這將讓公司準備好去迎接歐盟的氣候變遷目標。