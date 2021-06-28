一名楊姓男子和多名男女性友人前往高雄市KTV唱歌飲酒，其中一名女友人與楊男一起走出包廂抽菸時，楊男突然用手環繞女方肩膀，接著伸出鹹豬手用力抓女方的左奶，還因捏得太大力導致破皮紅腫，氣得女方當場反頭賞楊男一巴掌後，立刻驗傷報警，楊男辯稱自己因酒醉誤認對方為女友，法官調閱包廂外監視器後發現，男方走路正常看不出有酒醉狀態，難將女方誤認為女友，依傷害罪判3月徒刑。

根據判決書記載，楊男與女方原為朋友，在民國109 年7 月26日，一起與其他友人前往高雄市某KTV唱歌，其間女方走出包廂抽菸，楊男也一起跟著出，趁與女方併排行走之際，竟意圖性騷擾，趁女方毫無防備不及抗拒之際，伸出右手突抓摸女子胸部1 次，以此方式進行性騷擾，還導致女方胸部挫傷，經女方報警處理，經警調閱監視器畫面，偵訊後移送法辦。

女方控訴，他與男友以及楊男一起進去包廂裡面唱歌，坐一下就出去抽菸，楊男也說他也要出去，然後就一起走出包廂，當一起走回來的時候，楊男就從我的左後方摟住我的左肩，然後說讓哥哥抱一下，他就抱我，我驚愕了一下，我有感覺對方有揉我胸部。

楊男在審理時，承認有揉女方胸部，但矢口否認有何意圖性騷擾，也否認弄傷女方胸部，還辯稱：「我當時有喝酒，且我還有在吃藥，意識不清楚，誤以為告訴人是我的女朋友才摸她；我又不是打她，只是摸一下而已，為何她會受傷。」

法官審理後，認為楊男為逞一己私慾，竟乘女方不及抗拒，而偷襲式地觸摸告訴人之胸部，顯然欠缺尊重女性身體自主權之觀念，且其力道之大，更導致女方胸部挫傷，且楊男犯後猶飾詞否認犯行，毫無任何反省，又未與女方達成和解或道歉，因此判刑4個月。