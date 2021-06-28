聯亞新冠疫苗二期解盲？ 重訊記者會最新說明｜2021.06.27

聯亞新冠疫苗二期解盲？ 重訊記者會最新說明｜2021.06.27

聯亞疫苗昨天二期解盲，有專家表示，聯亞疫苗的抗體效價比高端疫苗低。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今天表示，疫苗的保護力不是只有看抗體而已，大家也不需要去比較這兩款疫苗，畢竟兩個都是自己的小孩，是台灣的小孩。

聯亞昨公布二期臨床試驗的數據，讓不少人好奇與高端疫苗相比，究竟誰比較好？對此，李秉穎今上周玉蔻主持的電台節目《新聞放鞭炮》表示，高端和聯亞的抗體效價都是同一個實驗室分析的，但疫苗的保護力不是只有看抗體而已，還要看T細胞等。

李秉穎也舉例說明，AZ、BNT和莫德納等疫苗的抗體效價也都存有差異，但在英國研究報告中指出，這幾款疫苗實際上在全世界施打之後，都有大約9成的保護力。

李秉穎表示，至於疫苗的血清轉陽率，高端和聯亞應該不會差太多，因為接受的族群幾乎都是原先就沒有抗體的人，究竟魚與熊掌該如何選擇？他則認為，既然很難比較，那就「不需要去比較這兩款疫苗，畢竟2個都是自己的小孩，是台灣的小孩啊！」