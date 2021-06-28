國民黨主席江啟臣今接受「蔡詩萍嗆新聞」專訪，主持人蔡詩萍問江啟臣對於在野黨的音量跟發聲有被充分看到跟報導？江啟臣突然有感而發，直言「我覺得沒有」，國民黨被封殺最嚴重，他都不用點名，但是媒體第四權到底在監督執政黨還是在野黨？

江啟臣直指傳統媒體的第四權都在監督在野黨，但幸好是網路時代，有多元媒體管道，所以他們改走網路自媒體管道，設法讓聲音到達基層，不只傳遞到支持者，也能讓廣大民眾接收到。

蔡詩萍也問說，無論執政黨或在野黨，總是有個別黨員的行為或是談話引起問題，黨中央是否有一個原則在？江啟臣表示，面對政治議題，黨中央都有反應的基調給大家參考，但不會是每個議題都能Cover的到，政治討論本來大家立場的尺度不一樣，這也是民主討論機制跟不民主不一樣的地方。

江啟臣認為，過程中可能有攻防，但是最後人民應該還是會聚焦到政策的影響，像是疫苗這事情，民眾還是關心什麼時候打得到？有沒有選擇權？作為在野黨，就是要拉回這部分去討論。

江啟臣呼籲執政黨應該虛心受教，好好檢討，在野黨提出的監督跟建議都沒被採行，新北市長侯友宜日前受不了要出來講，他過去建議的，都沒被採納才導致後面的破口，而現在的破口，他在第一線是他要收拾，他當然生氣；朝野攻防很正常，你可以做決定，不用吝於採納，「好像逢在野必反。」

對於8月28日公投影響，江啟臣表示，中選會說7月2日要討論，目前就先看中選會如何公布，但國民黨對於四大公投立場沒改變，且他們在疫情期間也有觀察民意變化，目前民眾這四大公投看法仍未改變，可見心意已決。

至於國民黨主席改選延後可能讓江啟臣任期延長，江啟臣則表示，三級警戒下無法投票，可能要看如果降到二級有沒有機會，他都尊重黨內意見，交由中常會來決定。