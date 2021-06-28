喧騰一時的王立強共諜案，前立委蔡正元去年擬提出大陸商人孫天群與王的對話，指控王是「假共諜」，事後立委管碧玲召開記者會、媒體「上報」仇姓記者、「放言」黨姓編輯分別指稱孫是「金融詐騙犯」，孫不滿提告。台北地檢署認為，3人言論及文章內容，經過合理查證，且共諜案是可受公評之事，3人並非憑空捏造，28日依罪嫌不足，將3人不起訴。

大陸男子王立強因2019年11月總統大選前夕，向澳洲媒體爆料，指中國介入台灣大選，並指香港商人向心、龔青夫婦是共諜，致向心夫婦遭台灣檢調依《國安法》偵辦至今。

去年1月，前立委蔡正元擬舉行記者會，提出大陸商人孫天群與王立強的對話，指控王是「假共諜」，事後「上報」仇姓記者報導「為救向心設計DeepFake，中國金融詐騙犯孫天群找上藍營」；「放言」黨姓編輯則撰文指孫是大陸詐騙犯，背後金主是向心。甚至立委管碧玲也舉行記者會，指向心與孫天群都涉入詐騙。

孫天群不滿被指為詐騙犯，遂控告仇、管、黨3人妨害名譽。檢方調查時，3人否認犯罪，辯稱有經過查證，檢方認為，3人曾向大陸人士查證及依據大陸媒體報導，指孫曾與向心簽定合作意向書，也被報導疑涉吸金、炒股。

因此檢方認為，3人有經過合理查證，且共諜案為可受公評之事，3人報導及記者會內容，均有所本，並非憑空捏造，3人罪嫌不足，均不起訴。