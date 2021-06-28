香港網媒《立場新聞》6名董事辭任，文章暫時下架。（立場新聞IG）

香港網媒《立場新聞》6名董事辭任，文章暫時下架。（立場新聞IG）

香港《明報》報導，網媒「立場新聞」昨晚發聲明表示，因為《香港國安法》實施，為減低各方風險，會將5月份及之前的部落格、轉載及讀者投稿等評論文章暫時下架，並暫停接受會員資助，而董事局原來8名董事中，6人接受建議辭任。

《香港國安法》生效快一年，「立場新聞」昨晚發表聲明，稱過去一年「改變了我們熟悉的香港」，又稱「文字獄已降臨」，為保障支持者、作者及編採人員，將採取一系列措施，包括將今年5月及此前的部落格文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章全部暫時下架，會與作者確認刊出意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出，而立場會備份內容。

聲明表示，立場會繼續運作，編採新聞會繼續更新，但將暫停接受贊助，包括中止付費會員月費轉帳及停止接受新會員及新資助。立場稱目前公司資金可支付未來9至12個月開支，呼籲支持者將資金轉投其他媒體、自由記者或組織。

對於員工安排，立場的聲明表示，公司已於5月與到職半年以上的員工終止僱傭合約，並以高於法律要求的補償金額結算年資，再以不低於原來條件重新聘用，絕大部分員工留任。

有員工確認，公司於上月壹傳媒戶口被凍結、《蘋果》停刊之前，已與員工「解約、賠償再簽約」，相信管理層當時已意識到公司戶口或有被凍結風險，故與員工解約，先賠償遣散費再重聘。該員工稱，目前編採部60多人如常工作，自己有心理準備日後或會「被政府採取行動」。他說立場有廣告收入，但為數不多，未必能支撐運作。

董事方面，包括創辦人之一的余家輝，以及周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚等6名董事接受建議，辭去董事職務，其餘兩名董事蔡東豪及鍾沛權留任。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，若有文章或個人違反《香港國安法》，例如勾結外國勢力，要求外國制裁香港官員等，不會因部落格文章下架或董事辭任而免責；如董事對公司違反國安法知情，將視其參與程度，有可能要負起刑責。

記者協會表示，《香港國安法》下再有傳媒緊縮營運空間，反映香港新聞業面對的困境日趨嚴峻，重申新聞及言論自由乃港人依《基本法》所享的權利，促請政府帶頭捍衛。浸大新聞系前助理教授杜耀明說，傳媒業面對無形壓力，認為立場下架文章的做法不一定是自我審查，而是為保護機構生存「忍辱負重」的決定。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍在《明報》投書稱，認為《蘋果》停運「是港式言論自由與新聞自由的嶄新起點」，並形容「是一國兩制制度體系建設的規範目的所在」。